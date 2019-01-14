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      Обьединение Бойко и "За Жизнь" привело не к сложению рейтингов, а к их вычитанию, – Джангиров

      25 Читати новину українською
      Дмитрий Джангиров
      Дмитрий Джангиров / e-news.su

      Сегодня "пост-красно-бело-синий" электорат (экс Партия Регионов, КПУ и Сильная Украина – Ред.) стал полем битвы сразу троих кандидатов – Юрия Бойко ("Оппозиционная платформа – За Жизнь!"), Евгения Мураева ("Наши") и Александра Вилкула ("Оппозиционный блок").

      Так в интервью журналу "Капитал" комментирует ситуацию политолог Дмитрий Джангиров. По его мнению в данный момент можно констатировать, что объединение партии "За Жизнь!" и части "Оппозиционного блока" во главе с Юрием Бойко – Сергеем Левочкиным не привело к сложению рейтингов. Скорее, можно говорить об их "вычитании".

      Что же произошло в результате создания "ОП – ЗаЖ!" и выдвижения кандидатом Юрия Бойко?

      "Вадим Рабинович и Юрий Бойко надеялись сложить в новом проекте свои рейтинги. Но, увы, рейтинг г-на Рабиновича "ушел в раскол" вслед за Евгением Мураевым, а Юрий Бойко не смог "увести" свой рейтинг, покинув источник этого рейтинга – партию "Оппозиционный блок", – отмечает эксперт.

      Джангиров считает, что по замыслу "объединителей", рейтинг политсилы Мураева и Рабиновича новая платформа должна была получить в качестве электорального приданого. "Однако, с этим самым приданым, как уже стало очевидно, у г-на Рабиновича не сложилось, что четко зафиксировала социология.

      Из интегральных 8% Вадима Рабиновича в июне 2018 года, Евгений Мураев к декабрю "отобрал" 5%, оставив Вадиму Зиновьевичу для "взноса" в рейтинг "единого кандидата" лишь 3%, – говорит Джангиров. – Далее, Юрий Бойко непроизвольно оказался в малоприятной роли в силу того, что он и другие "объединители" неправильно интерпретировали цифры его президентского рейтинга".

      «На самом деле – и мы на это обратили внимание во вступлении, для партии типа "Оппозиционного блока" рейтинг политика в качестве ее лидера и рейтинг того же политика в качестве лидера другой политической силы – это два разных рейтинга. И совсем не в пользу второго".

      Опираясь на исследование Фонда "Украинская политика" совместно с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга, Джангиров отмечает, что восходящий тренд Александра Вилкула (6,3%) уже пересекся с нисходящим трендом Юрия Бойко (6,2%); рейтинг Евгения Мураева стабилен (4,8%). Главный прирост Александра Вилкула – в базовых – Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. "Кстати, именно этот фактор, судя по всему, отчасти блокирует рост рейтинга Евгения Мураева в этом макрорегионе.

      Возвращаясь к вышесказанному, можно указать, что Вадим Рабинович, похоже, "передал" г-ну Бойко "ноль целых, хрен десятых". Но, видать, не продешевил!", – уверен Джангиров

      Теги: Новости политики рейтинги Оппозиционная платформа За жизнь Юрий Бойко Вадим Рабинович
      Источник: 24 Канал
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