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      Об'єднання Бойка і "За Життя" привело не до складання рейтингів, а до їх віднімання, – Джангіров

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      Дмитро Джангіров
      Дмитро Джангіров / e-news.su

      Сьогодні "пост-червоно-біло-синій" електорат (екс "Партія Регіонів", КПУ та "Сильна Україна" та ін. – Ред.) став полем битви відразу трьох кандидатів – Юрія Бойка ("Опозиційна платформа – За Життя!"), Євгена Мураєва ("Наші") і Олександра Вілкула ("Опозиційний блок").

      Так в інтерв'ю журналу "Капітал" коментує ситуацію політолог Дмитро Джангіров. На його думку, в даний момент можна констатувати, що об'єднання партії "За Життя!" і частини "Опозиційного блоку" на чолі з Юрієм Бойком Сергієм Льовочкіним не привело до складання рейтингів. Швидше, можна говорити про їх "віднімання".

      Що ж сталося в результаті створення "ОП Заж!" і висунення кандидатом Юрія Бойка?

      "Вадим Рабінович і Юрій Бойко сподівалися скласти в новому проекті свої рейтинги. Але, на жаль, рейтинг пана Рабіновича "пішов у розкол" слідом за Євгеном Мураєвим, а Юрій Бойко не зміг "віднести" свій рейтинг, покинувши джерело цього рейтингу партію "Опозиційний блок", зазначає експерт.

      Джангіров вважає, що за задумом "об'єднувачів", рейтинг політсили Мураєва і Рабіновича нова платформа повинна була отримати в якості електорального приданого. "Однак, з цим самим приданим, як вже стало очевидно, у пана Рабіновича не склалося, що чітко зафіксувала соціологія.

      З інтегральних 8% Вадима Рабіновича в червні 2018 року, Євген Мураєв до грудня "відібрав" 5%, залишивши Вадиму Зіновійовичу для "внеску" в рейтинг "єдиного кандидата" лише 3%, говорить Джангіров. Далі Юрій Бойко мимоволі опинився в малоприємній ролі в силу того, що він і інші "об'єднувачі" неправильно інтерпретували цифри його президентського рейтингу.

      "Насправді і ми на це звернули увагу у вступі  для партії типу "Опозиційного блоку" рейтинг політика як її лідера і рейтинг того ж політика як лідера іншої політичної сили це два різних рейтингу. І зовсім не на користь другого".

      Спираючись на дослідження Фонду "Українська політика" спільно з дослідницькою групою Інституту маркетингу та консалтингу, Джангіров зазначає, що висхідний тренд Олександра Вілкула (6,3%) вже перетнувся з низхідним трендом Юрія Бойка (6,2%); рейтинг Євгена Мураєва стабільний (4,8%). Головний приріст Олександра Вілкула в базових – Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областях. "До речі, саме цей фактор, судячи з усього, частково блокує зростання рейтингу Євгена Мураєва в цьому макрорегіоні.

      Повертаючись до вищесказаного, можна вказати, що Вадим Рабінович, схоже, "передав" пану Бойку "нуль цілих, хрін десятих". Але, мабуть, не продешевив", впевнений Джангіров.

      Теги: Новини політики Вадим Рабінович Юрій Бойко Опозиційна платформа За життя Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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