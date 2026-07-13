Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой в комментариях LIGA.net и "РБК-Украина".

Что известно о создании Объединенных сил быстрого реагирования?

Объединенные силы быстрого реагирования (ОСБР) в составе Сухопутных войск. Это будет новый отдельный род войск ВСУ, который будет оперативно реагировать на угрозы и выполнять задачи на важнейших участках фронта.

По словам спикера Генерального штаба ВСУ Дмитрия Лихового, создание ОСБР является частью укрепления боевых возможностей украинской армии.

ВСУ учитывают все вызовы меняющейся войны, наращивают боевые возможности для повышения устойчивости обороны и ведения активных наступательных действий,

– отметил он.

Во главе нового рода сил встанет бригадный генерал Дмитрий Волошин, ранее командовавший 8-м корпусом Десантно-штурмовых войск.



Дмитрий Волошин станет главой Объединенных сил быстрого реагирования ВСУ / Фото ДШВ ВСУ

Главной задачей ОСБР станет не постоянная оборона отдельных участков фронта, а быстрое реагирование на угрозы, усиление украинских войск и проведение наступательных и контрнаступательных операций.

"Эти мобильные и действенные силы станут одним из ключевых элементов повышения наступательного потенциала нашей армии, ведь они будут применяться там, где это наиболее необходимо", – подчеркнул Лиховой.

В состав Объединенных сил быстрого реагирования войдут командование, отдельные штурмовые бригады, полки и батальоны, подразделения беспилотных систем, артиллерия и части обеспечения. Основу нового рода войск составят подразделения, уже имеющие боевой опыт.

Речь идет об объединении в единый род сил наиболее боеспособных воинских частей, имеющих опыт наступательных действий. Это позволит сформировать качественно новый инструмент быстрого реагирования,

– добавили в Генштабе.

В Генштабе также отметили, что создание ОСБР должно улучшить подготовку войск к интенсивным боевым действиям, способствовать формированию резервов и обеспечить отбор наиболее подготовленных и мотивированных военнослужащих.

Напомним, указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования Владимир Зеленский подписал 10 июля. Президент подчеркнул, что это должна быть современная технологичная структура, способная оперативно действовать в условиях меняющейся боевой обстановки.