Объединенные силы за сутки отразили 11 атак и уничтожили три склада с боеприпасами врага
Источник:Группировка Объединенных сил
Украинские военные продолжают держать оборону в Донецком и Луганском направлениях. В течение 7 июня наши воины отразили 11 атак российских захватчиков.
Оккупанты производят обстрелы вдоль всей линии обороны
В пресс-службе группировки Объединенных сил сообщили, что россияне совершают обстрелы вдоль всей линии обороны. В частности, враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки и минометы разных систем.
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Под ракетно-бомбовыми атаками россиян оказались гражданские объекты инфраструктуры и мирные жилые кварталы. В течение суток кафиры обстреляли более 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
В результате вражеского огня, как сообщили в группировке Объединенных сил, разрушены и повреждены 39 гражданских объектов, из них:
- 36 жилых домов;
- школу;
- детский сад;
- линию электропередач.
К сожалению, в результате обстрелов погиб один мирный человек и еще 6 получили ранения.
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Украинские воины сожгли кучу вражеской техники
7 июня украинские защитники и защитницы отбили сегодня 11 атак врага: еще на двух локациях до сих пор продолжаются бои. Военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 3 танка;
- 5 артиллерийских систем;
- 2 боевые бронированные машины;
- 13 единиц автомобильной техники;
- 3 склада с боеприпасами.
Удачно поработали подразделения противовоздушной обороны, которые сбили 2 беспилотника "Орлан-10".
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Группировка Объединенных сил держит оборону на Донбассе
В течение 6 июня наши воины на Донбассе сумели отразить 10 атак врага и уничтожить кучу российской техники. В частности, удалось уничтожить вражеский танк, 3 артиллерийские системы и 2 боевых бронированных машин.
За прошедшую неделю наши войска отбили 56 атак россияне в зоне ООС, в результате чего уничтожили:
- 18 танков;
- 34 артиллерийские системы;
- 48 единиц боевой бронированной техники;
- 3 специальных бронированных автомобиля и 44 единицы автомобильной техники.
Подразделениями ПВО удалось сбить 2 вражеских вертолета К-52, две крылатые ракеты и 16 беспилотников.