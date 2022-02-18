Говорится о том, что согласно закону об основах нацсопротивления, командующий сил теробороны должен определить, где, в каком количестве и для выполнения каких задач нужно сформировать добровольческие формирования. Об этом Галушкин рассказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

Обратите внимание Выстоим однозначно, – Галушкин о вероятности полномасштабного вторжения

По его словам, в Украине нужно сформировать очень много добровольческих формирований. Однако для того, чтобы понять, сколько, где и для чего, надо провести кризисное планирование.

Когда начнут формировать добровольческие формирования

Его стоит организовать для того, чтобы понять, какие задачи должны выполнять Нацгвардия, силы ТрО и т. п и какие задачи будет трудно выполнить своими силами. Как только закончат кризисное планирование, то приступят к формированию добровольческих формирований.

Уважаемые наши украинцы, те люди, которые готовы стать добровольцами добровольческих формирований территориальных общин, пожалуйста, проводите сейчас подготовительную работу, объединяйтесь. Обязательно мы дойдем до того, чтобы это сделать,

– подчеркнул Галушкин.

Он отметил, что если дело дойдет до того, чтобы немедленно принимать решения, то это будет происходить в режиме онлайн. Однако иметь добровольческие формирования и управлять этим процессом, чтобы они выполняли задачи так, как нужно, это сложный момент.

Полное интервью с Юрием Галушкиным: смотрите видео



Галушкин отметил, что все украинцы, которые готовы защищать Украину, должны заключать соответствующий контракт. Только те люди, которые по каким-то причинам не могут этого сделать, должны быть основой добровольческих формирований.

Вступление в ТрО: что известно



Президент подписал указ о переходе на профессиональную армию / Инфографика 24 канала