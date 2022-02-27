Объединяйтесь в группы, а не срывайте телефоны, – Притула обратился к украинцам во всем мире

Сергей Притула призвал украинцев по всему миру прекратить разрывать телефоны по одному. Зато стоит организовываться на местах и звонить организованно.

Он отметил, что сейчас огромное количество украинцев в разных уголках мира предлагают помощь. Однако организовывать этот процесс нужно правильно, чтобы от искреннего желания было как можно больше пользы.

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Дорогие мои украинцы – от США, Канады до Австралии, Израиля, Европы – все, кто обрывает телефоны украинским волонтерам. Во-первых, спасибо за вашу активность и жертвенность. Однако вы звоните по одному и мы не успеваем обрабатывать ваши запросы. Так не делается. Организуйтесь на местах и возводите вместе ваши способности и возможности,

– сказал Притула.

Он подчеркнул, что это можно делать через союзы и объединения. В частности, он обратился с просьбой помочь к Всемирному конгрессу украинцев.

Что сделать

Украинцам по всему миру, которые желают помочь, советуют разделять способности:

медицина;

амуниция;

бронежилеты;

каски;

дроны;

и прочее.

Все это сейчас в Украину можно завезти через Польшу. Свозить собранное лучше всего ближе к Шегинам, поэтому логистические центры и склады нужно создавать в Перемышле, Жешуве. Фуры будут подгоняться под границу, они будут следовать через зеленый коридор. Из Львова и Ивано-Франковска полученную помощь будут отправлять туда, где это наиболее необходимо.

Обращение Сергея Притулы: смотрите видео

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