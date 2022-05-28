Объемы мобилизации в Украине могут еще расти, – советник главы МВД

С началом полномасштабного вторжения России в Украине объявили мобилизацию. К исполнению боевых действий привлекли почти всех резервистов. С течением времени объемы мобилизации еще могут расти.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

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Объемы мобилизации в Украине еще могут расти

Он отметил, что в Украине могут увеличиваться объемы мобилизации.

Я прогнозирую, что эти объемы еще будут расти, даже при условии, если в России мобилизацию не будут объявлять.

– сказал Андрусов.

Он добавил, что в России она ведется скрытно, также кафиры проводят принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса.

Объявят ли в России открытую мобилизацию

По его мнению, в России официально не будут объявлять мобилизацию. И, по словам Андрусов, на это несколько причин:

"Во-первых, потому, что в марте мы провели телефонный опрос в стране-оккупанта, который показал, что более 83% россиян боятся мобилизации".

Почему? Потому что власть 10 лет "впаривала" людям, что у них "вторая армия мира". Поэтому россияне не понимают, почему их должны мобилизовать. На их армию потрачены сотни миллиардов,

– объяснил Андрусов.

"Во-вторых, если Путин таки объявит мобилизацию, то получается, что он лжет о войне. Для них это будет означать, что ситуация катастрофическая".

"Ведь они каждый день "сбивают 100 наших самолетов и 500 танков". Выходит, что он публично признается в поражении", - констатирует советник главы МВД.

Кроме того, как отметил советник главы МВД, даже если они начнут мобилизовывать людей, то их не будет на какую технику сажать. Потому Виктор Андрусив не верит, что президент России пойдет на открытую мобилизацию.

Ранее Андрусив рассказывал, что в Украине военкоматы часто массово раздают повестки неопытным и немотивированным мужчинам. В МВД считают, что мобилизация должна быть качественной , а не количественной.

По его словам, резервистов в Украине достаточно, но есть один момент – нужно навести порядок в военкоматах, чтобы они не "гребли" всех подряд.

К слову, Андрусов также сообщил, что до войны против Украины Россия имела на вооружении около 3 тысяч современных танков и наши защитники уже уничтожили более 30% этой техники за 3 месяца войны. А через 6 месяцев эта цифра только увеличится.

Смотрите полное интервью с Виктором Андрусивым: