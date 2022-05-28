Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

До теми У Пентагоні зауважили, що Росія шукає будь-які способи поповнення своїх військ в Україні

Обсяги мобілізації в Україні ще можуть рости

Він наголосив, що в Україні можуть збільшувати обсяги мобілізації.

Я прогнозую, що ці обсяги ще будуть рости, навіть за умови, якщо в Росії мобілізацію не будуть оголошувати,

– сказав Андрусів.

Він додав, що в Росії вона ведеться приховано, також окупанти проводять примусову мобілізацію на окупованих територіях Донбасу.

Чи оголосять в Росії відкриту мобілізацію

На його думку, в Росії офіційно не будуть оголошувати мобілізацію. І, за словами Андрусів, на це є кілька причин:

"По-перше, через те, що в березні ми провели телефонне опитування в країні-окупанта, яке показало, що понад 83% росіян бояться мобілізації".

Чому? Бо влада 10 років "впарювала" людям, що в них "друга армія світу". Тому росіяни не розуміють, чому їх мають мобілізовувати. На їхню армію витрачено сотні мільярдів,

– пояснив Андрусів.

"По-друге, якщо Путін таки оголосить мобілізацію, то виходить, що він бреше про війну. Для них це буде означати, що ситуація катастрофічна".

"Адже вони щодня "збивають 100 наших літаків і 500 танків". Виходить, що він публічно зізнається в поразці", – констатує радник глави МВС.

Окрім того, як зауважив радник глави МВС, навіть якщо вони почнуть мобілізовувати людей, то їх не буде на яку техніку садити. Тому Віктор Андрусів не вірить, що президент Росії піде на відкриту мобілізацію.

Раніше Андрусів розповідав, що в Україні військкомати часто масово роздають повістки недосвідченим та немотивованим чоловікам. У МВС вважають, що мобілізація має бути якісною, а не кількісною.

За його словами, резервістів в Україні достатньо, але є один момент – потрібно навести порядок у військкоматах, щоб вони не "гребли" всіх підряд.

До слова, Андрусів також повідомив, що до війни проти України, Росія мала на озброєнні близько 3 тисяч сучасних танків і наші захисники вже знищили понад 30% цієї техніки за 3 місяці війни. А за 6 місяців ця цифра тільки збільшиться.

Дивіться повне інтерв'ю з Віктором Андрусівим: