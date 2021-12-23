Обещаем не нападать, – посол России цинично поздравил эстонского депутата с праздниками
Источник:твиттер Марка Михкельсона
Российский посол Александр Петров отправил праздничную открытку эстонскому депутату Марку Михкельсону. Впрочем, поздравления в ней – несколько циничны.
Российский дипломат направил эстонскому политику праздничную открытку. Он опубликовал ее в своем твиттере. Отметим, что Михкельсон – глава Комитета международных дел парламента Эстонии.
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Как Петров "поздравил" эстонского депутата
"Похоже, что все мы неправильно понимаем Россию. Я получил рождественскую открытку от российского посла в Таллинне", – написал эстонец. Судя по фото, сначала посол обратился к Михкельсону с поздравлениями. Они были предварительно напечатаны на листе. А потом Петров решил заверить, что в новом году Россия не планирует предпринимать агрессивных действий против своих соседей. Этот текст он уже дописал от руки.
Что известно о депутате Михкельсоне: коротко
- 54-летний эстонский депутат. Был военным журналистом в Чечне. Член консервативно-националистической партии Союз Родины и Res Publica.
- Эстонский политик уже несколько раз посещал Донбасс. В последний раз был там в апреле – в Троицком. Тогда он, в частности, оценил, как вырос профессионализм украинской армии.
- Михкельсон часто выступает с антироссийскими заявлениями.