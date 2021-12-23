Обещаем не нападать, – посол России цинично поздравил эстонского депутата с праздниками

Российский посол Александр Петров отправил праздничную открытку эстонскому депутату Марку Михкельсону. Впрочем, поздравления в ней – несколько циничны.

Российский дипломат направил эстонскому политику праздничную открытку. Он опубликовал ее в своем твиттере. Отметим, что Михкельсон – глава Комитета международных дел парламента Эстонии.

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Как Петров "поздравил" эстонского депутата

"Похоже, что все мы неправильно понимаем Россию. Я получил рождественскую открытку от российского посла в Таллинне", – написал эстонец. Судя по фото, сначала посол обратился к Михкельсону с поздравлениями. Они были предварительно напечатаны на листе. А потом Петров решил заверить, что в новом году Россия не планирует предпринимать агрессивных действий против своих соседей. Этот текст он уже дописал от руки.

Что известно о депутате Михкельсоне: коротко