Обещают льготы: Зеленский поручил создать программу поддержки бизнеса в красной зоне

Правительство должно разработать программу поддержки малого и среднего бизнеса в красной зоне карантина. Однако это касается лишь тех, которые соблюдают ограничения.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать такую программу на селекторном совещании. Помощь будет предусматривать льготы для предпринимателей.

К теме Деньги больше не будут раздавать: как государство будет поддерживать бизнес в красных зонах

Какой будет программа помощи

Чиновники должны предусмотреть для бизнеса льготы на аренду помещений, кредитование и оплату коммунальных услуг.

Однако в ОП подчеркнули, что речь идет о льготах для тех представителей малого и среднего бизнеса, которые придерживаются всех санитарно-эпидемических норм, введенных правительством.

Как украинцы соблюдают карантин

Ранее во время локдауна ФЛП выплачивали по 8 тысяч гривен . Деньги могли получить предприниматели из красной зоны, оформив выплаты через приложение "Дия".

В Украине действует адаптивный карантин, но в большинстве регионов ввели красную зону. Так, строгие ограничения действуют в Киеве, в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Ровненской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Хмельницкой, Черниговской и Львовской областях.

Однако карантин соблюдают не все. Например, в течение октября полицейские уже составили 6 736 административных протоколов за нарушение правил карантина. Больше всего – 955 на водителей транспортных средств.

Всего с начала карантина составили 109 989 протоколов. Из них более 107 тысяч материалов уже направили в суд.