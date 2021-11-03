Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити таку програму на селекторній нараді. Допомога передбачатиме пільги для підприємців.

До теми Гроші більше не роздаватимуть: як держава підтримуватиме бізнес у червоних зонах

Якою буде програма допомоги

Урядовці мають передбачити для бізнесу пільги на оренду приміщень, кредитування та сплату комунальних послуг.

Однак в ОП наголосили, що мовиться про пільги для тих представників малого й середнього бізнесу, які дотримуються всіх санітарно-епідемічних норм, запроваджених урядом.

Зверніть увагу! Раніше під час локдауну ФОПам виплачували по 8 тисяч гривень. Гроші могли отримати підприємці з червоної зони, оформивши виплати через застосунок "Дія".

Як українці дотримуються карантину

В Україні діє адаптивний карантин, але в більшості регіонів ввели червону зону. Так, суворі обмеження діють у Києві, у Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Рівненській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Хмельницькій, Чернігівській та Львівській областях.

Однак карантину дотримуються не всі. Наприклад, протягом жовтня поліцейські вже склали 6 736 адміністративних протоколів за порушення правил карантину. Найбільше – 955 на водіїв транспортних засобів.

Загалом від початку карантину склали 109 989 протоколів. Із них понад 107 тисяч матеріалів вже направили до суду.