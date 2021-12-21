Обещание миллионов взятки: заместителю главы управления Минобороны объявили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении заместителю начальника управления Министерства обороны Украины. Дело касается предложения взятки аудиторам в размере 24 миллионов гривен.

О подозрении должностному лицу сообщили по согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов Национального антикоррупционного бюро.

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Подозрение заместителю начальника управления Минобороны

Сообщено о подозрении заместителю начальника управления Министерства обороны Украины в совершении им предложения о предоставлении неправомерной выгоды,

– отметили в САП.

Чиновник предлагал 24 миллиона гривен взятки за положительное заключение аудиторской проверки директору департамента внутреннего аудита Министерства обороны.

Детали аудита, который проводят в ведомстве

По поручению министра обороны проводят аудит выполнения частной компанией обязательств по контракту об обустройстве объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины".

Контракт является частью комплексной системы мониторинга объектов Минобороны, они направлены на обеспечение безопасности объектов оборонного назначения на территории Украины.

Положительное заключение аудита позволило бы частной компании получить полную сумму оплаты по заключенному контракту. Его общая стоимость составляет свыше 400 миллионов гривен. Кроме того, фирма могла бы рассчитывать на заключение следующих договоров по обустройству других частей системы.

Чиновнику грозит до 8 лет тюрьмы

Сейчас действия подозреваемого квалифицировали по статье за обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без нее.

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Отрывок из публикации САП:

21 декабря 2021 года по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении заместителю начальника управления Министерства обороны Украины в совершении им предложения о предоставлении неправомерной выгоды в сумме 24 миллионов гривен за положительное заключение аудиторской проверки Директору Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины.