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"Обеспечьте мне работу": Савченко заявила, что хочет продолжать свою деятельность в ВР

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Савченко рвется в Верховную Раду
Савченко рвется в Верховную Раду / Etcetera.media

Надежда Савченко, которую Шевченковский суд Киева оставил под стражей, хотела бы продолжать работу народного депутата. Так, скандальная экс-пленница Кремля хочет, чтобы ее ежедневно доставляли под конвоем на заседания Верховной Рады.

Об этом говорится в публикации Натальи Лебедь для сайта "24".

Читайте также: Савченко подготовила ответ на продление своего ареста

Обеспечьте мне работу. Есть закон о Верховной Раде. Там есть распорядок дня народного депутата. Изучите его, прокуроры. Устройте мне доставку каждое утро из СИЗО в ВР. Нельзя конвою под купол – хорошо, стойте ждите, пока я закончу работу. Устройте мне доставку в комитеты (...) Потом отвозите меня обратно в СИЗО. Потому что для чего они меня выбирали, чтобы я 2 года отсидела в России и еще сидела?
–  спросила Савченко во время судебного заседания.

Однако ранее она говорила, что за Верховной Радой грустит меньше всего. "За жизнью на свободе всегда скучаешь. По депутатской работе соскучилась меньше, но это все равно остается моей работой", –  сказала она.

Подробнее читайте в публикации: Письмо Путину и взятие на поруки: как Савченко оставили за решеткой

 

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Надежда Савченко Задержание Савченко
Источник: 24 Канал
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