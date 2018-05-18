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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

"Забезпечте мені роботу": Савченко заявила, що хоче продовжувати свою діяльність у ВР

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Савченко рветься у Верховну Раду
Савченко рветься у Верховну Раду / Etcetera.media

Надія Савченко, яку Шевченківський суд Києва залишив під вартою, хотіла б продовжувати роботу народного депутата. Так, скандальна екс-бранка Кремля хоче, аби її щодня доставляли під конвоєм на засідання Верховної Ради.

Про це йдеться у публікації Наталії Лебідь для сайту "24".

Читайте також: Савченко підготувала відповідь на продовження свого арешту

Забезпечте мені роботу. Є закон про Верховну Раду. Там є розпорядок дня народного депутата. Вивчіть його, прокурори. Влаштуйте мені доставку щоранку з СІЗО у ВР. Не можна конвою під купол – добре, стійте чекайте, поки я закінчу роботу. Влаштуйте мені доставку в комітети (…) А тоді відвозьте мене назад у СІЗО. Бо для чого вони мене обирали, щоб я 2 роки відсиділа у Росії і ще сиділа тут? 
– запитала Савченко під час судового засідання.

Водночас раніше вона говорила, що за Верховною Радою сумує найменше. "За життям на волі завжди сумуєш. За депутатською роботою скучила найменше, але це все одно залишається моєю роботою", – сказала вона.

Детальніше читайте у публікації: Лист Путіну та взяття на поруки: як Савченко залишили за ґратами

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Надія Савченко Затримання Савченко
Джерело: 24 Канал
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