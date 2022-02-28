Обезьяна с ядерным оружием и Кремль в огне: интересные картины художника о войне в Украине

Художник Алеша Ступин посвятил серию работ войне России против Украины. Он изобразил агрессивное поведение Владимира Путина и мужество украинцев, которые защищают свою землю.

Надежды Путина о захвате Украины за один день разбились вдребезги. Вооруженные силы Украины и территориальная оборона дают врагу отпор.

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Художник нарисовал несколько работ о новой реальности, в которой глава Кремля оказался беззащитным перед украинской армией.

Заметим, Алеша Ступин – это псевдоним художника и политического карикатуриста Игоря Поночевного.

Путин в виде обезьяны с ядерным оружием / Картина Алеши Ступина

Украинка на фоне горящего Кремля / Картина Алеши Ступина

Путин обнимается с ядерным оружием / Картина Алеши Ступина

Путин бессилен перед украинской армией / Картина Алеши Ступина

Путин в виде заколотого змея / Картина Алеши Ступина

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