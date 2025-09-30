Это выяснили расследователи "Следствия.Инфо", OCCRP, "Istories.Media", БРЦ и All Eyes on Wagner, которые исследовали, как российские бизнесмены в обход санкций завозили в Россию опасное вещество. Частично к подготовке материала присоединился и журналист 24 Канала Марьян Чупак.

Поставки химикатов в Россию в обход санкций

В октябре 2024 года испанская полиция задержала четырех россиян в порту Барселоны и изъяла 13 тонн запрещенного растворителя N-метил-2-пирролидон. Этот химикат официально используют в нефтехимии и производстве батарей, но его также можно применять для изготовления химического оружия.

N-метил-2-пирролидон используют при синтезе опасных соединений, в частности ядовитых веществ для гранат К-51 и РГ-Во,

– пояснил заведующий кафедрой органической химии ЛНУ Николай Обушак.

Евросоюз запретил экспорт этого вещества в Россию еще весной 2022 года. Однако журналисты установили, что бизнесмены из России обходили санкции, используя подставные компании в Испании, Беларуси, Кыргызстане и Армении.

Трое задержанных – члены одной семьи: Мария, Вячеслав и Ирина Олейниковы. В 2024 году они открыли ресторан в Барселоне, а также сеть баров в Москве и Санкт-Петербурге.

Собственно, Мария Олейникова оказалась совладелицей испанской компании Catrosa Productos Quimicos SL, которая и организовывала перевозки запрещенного растворителя. Конечным его получателем было российское ООО "Катрос Реактив", в котором Мария также имеет долю. По таможенным данным, эта фирма в 2023 году закупила около 16 тонн NMP, а в следующем году – еще более 21 тонну, часть которых зашла через белорусскую компанию "Влатэ Лагистык".

Журналисты получили таможенные декларации, из которых понятно, что "Влатэ Лагистык" поставляла растворитель по поручению киргизской компании "НК Мурас" и армянской "Avinex". Обе фирмы были созданы уже после начала полномасштабной войны и введения санкций.

В документах покупателями значились Бишкек и Ереван, но фактически химикат из Беларуси перенаправляли в Россию. Всего через эту схему в 2023 и 2024 годах в страну-агрессора завезли запрещенных товаров более чем на 15 миллионов долларов.

В то же время расследователи выяснили, что с 2017 по 2020 год единственным владельцем "Влатэ Лагистык" было ООО "Брэмина групп". Эту структуру связывают с тремя белорусскими бизнесменами – Александром Зайцевым, Алексеем Олексиным и Николаем Воробьем, известными как "кошельки" Лукашенко.

По одной из версий, само название "Брэмина" происходит от мест проживания или происхождения этих предпринимателей. Именно через их компании российские поставщики могли получать доступ к запрещенным товарам несмотря на санкции.

Украинские военные отмечают, что Россия уже активно использует химические гранаты на фронте: "Там такая вонь, оно печет, режет глаза, и невозможно находиться в помещении. Многие мои товарищи пострадали от этого газа", – рассказал журналистам бывший десантник Кирилл Лазаревич.