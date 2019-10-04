Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование

В новой президентской команды так и остаются старые друзья. Андрей Ваврыш – разрабатывал проект нового Офиса Президента, который потом почему-то решили отменить. Он катался вместе с Андреем Богданом в Сен-Тропе на уже очень известную свадьбу. Теперь – он застройщик №1 в столице и успешно реализует различные стартапы. Но мало кто знает, как этот бизнесмен сколотил свой стартовый капитал.

В материале 24 канала – непубличная история невероятного бизнес-успеха, которая стала известной благодаря личной обиде одного чиновника.

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Ярослав Годунок – он же разбойник и черт по версии президента Зеленского. А после публичного изгнания из заседания Бориспольского горсовета – еще и человек-мем и звезда ютуба. Он встретился с журналистами 24 канала в Борисполе и сразу же повел на так называемое место преступления. На улице Боживка, 14, по словам информатора, сразу после победы на выборах Зеленского и начал незаконное строительство второй соратник Андрея Богдана – Андрей Ваврыш.



Ярослав Годунок – секретарь Бориспольского горсовета – показал журналистам строительство



Застройка в Борисполе, которую показал Годунок

Видео: "Выйди отсюда, разбойник" – Зеленский выгнал Годунка из Бориспольского горсовета

Журналисты понимают, что чиновники сливают информацию с определенной целью. Поэтому расследователи выслушали информатора, проверили сказаное и сделали уже собственные выводы. Об этом – читайте дальше.

Как сколотил капитал Ваврыш

Андрей Ваврыш – ныне успешный застройщик, архитектор и владелец компании "Сага Девелопмен". С 2010 года – 5 лет проработал заместителем директора департамента градостроительства КГГА. Несколько украинских архитекторов утверждают, что Ваврыша, который не имел архитектурно-строительного образования, назначили при содействии тогдашнего заместителя Минрегиона Дмитрия Исаенко, который на последних парламентских выборах получил депутатский мандат от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Официальная и всем общеизвестная биография Ваврыша начинается с 2010 года и многие убеждены, что свой стартовый капитал он сделал именно в должности чиновника КГГА, но никто и не догадывается о сделках его молодости, которые до сих пор остаются незавершенными!

Так, в 2007 году компания "Системабуд", в состав учредителей которой на тот момент входил и сам Андрей Ваврыш, начала строительство ЖК "Альта-Град" в городе Борисполь.

В далеком 2007 году тогда еще на проект комплекса под названием "Альтаград" компания "Системабуд" получила все разрешительные документы и 2 гектара земли в аренду от Бориспольского городского совета. И даже уже начала продавать квартиры новоиспеченным инвесторам.



Андрей Ваврыш и Андрей Богдан

И вот – построив 9 этажей бетонной коробки, компания с большими амбициями, стройплощадку замораживает. То ли экономический кризис 2008 года, то ли другие причины повлияли на остановку строительства, но на 10 лет – жизнь и движение на этом участке остановились.

Как выяснили журналисты, именно эта компания под залог квартир в будущем доме взяла 2 миллиона долларов кредита в "Свед банке".

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А дальше кредит фирмы "Системабуд" начал блуждать между банками. Сначала, в 2013 году "Свед банк" стал "Омега банком", который в 2015 году начал процедуру банкротства. Все кредитные пакеты перешли к "Дельта банку", а когда и это финучреждение лопнуло, проблемными активами начал заниматься уже фонд гарантирования вкладов. Впрочем, платить долг, вероятно, никто и не собирался.

Больше – смотрите в видео программы "ЦРУ".