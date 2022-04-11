Объясним, что делаем для Мариуполя – поможем врагу, – Маляр

Украинские защитники и жители Мариуполя продолжают смело защищать город от российских оккупантов. ВСУ делают все возможное, чтобы прийти на помощь и выгнать врага из Мариуполя.

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Мариуполь. Они заблокировали город, обстреливают и бомбят мирное население, а также терроризируют гражданских.

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План обороны Мариуполя

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация в Мариуполе крайне сложная, но, несмотря на все, наши герои мужественно держат оборону. Защита Мариуполя – часть глобальной операции по защите Украины, поэтому военные не могут разглашать, как пытаются спасти Мариуполь от оккупантов.

Попытка разбираться в отдельном фрагменте оборонного замысла – это помощь врагу,

– подчеркнула Маляр.

Она добавила, что ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы спасти жителей Мариуполя и сам город. Кроме того, полной информацией о ситуации владеют Гентштаб, Главнокомандующий и Верховный Главнокомандующий, поэтому следует учитывать только ту информацию, которую предоставляют они.

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