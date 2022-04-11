Російські окупанти продовжують спроби захопити Маріуполь. Вони заблокували місто, обстрілюють та бомбардують мирне населення, а також тероризують цивільних українців.

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План оборони Маріуполя

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація у Маріуполі вкрай складна, але попри все наші герої мужньо тримають оборону. Захист Маріуполя – це частина глобальної операції із захисту України, тому військові не можуть розголошувати, як намагаються врятувати Маріуполь від окупантів.

Спроба розбиратися в окремому фрагменті оборонного задуму – це допомога ворогу,

– наголосила Маляр.

Вона додала, що ЗСУ роблять все можливе та неможливе, щоб врятувати мешканців Маріуполя та саме місто. Окрім того, повною інформацією про ситуацію володіє Гентштаб, Головнокомандувач та Верховний Головнокомандувач, тому варто зважати лише на ту інформацію, яку подають вони.

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