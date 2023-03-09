"Мама, я блогер": как объяснить родителям выбор нестандартной профессии

Последние несколько лет я много работаю с детьми. Они сегодня совершенно другие, чем мое поколение в их возрасте. Они более открыты, смелы, и весомую роль в этом играет именно диджитализация. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Важно не запрещать, а научить анализировать контент в соцсетях

Многие родители скептически и даже критически относятся к социальным сетям и интернету в целом. Я считаю, что это уже неотделимая часть нашей реальности.

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Сегодняшние дети воспринимают информацию аудиовизуально. Им важно, чтобы она подавалась быстро, динамично и интересно. В противном случае они откажутся ее воспринимать. Поэтому задача родителей не запрещать, а научить детей фильтровать и анализировать предлагаемый им контент.

Когда моя дочь доросла до тиктока, мы создали с ней общую страницу. Несмотря на то, что на тот момент у меня был большой опыт на телевидении, перейти в диджитал-сферу для меня было непросто. Сначала в своих социальных сетях публиковал только пейзажи. Но я хотел показать дочери, что тикток, ютуб, инстаграм – это не только про то, как "убить время" и развлечься, это также об образовании и заработке.

Сегодня многие специалисты переводят работу в диджитал-плоскость и создают, например, свои образовательные курсы, при этом обучая и зарабатывая. Я не исключение, у нас с командой есть образовательный ютуб-тревел "УниверCheck", где мы рассказываем об украинских вузах и помогаем абитуриентам выбрать будущую профессию. К этому проекту я также привлекаю Леру и выделяю ей отдельный бюджет, чтобы она понимала: это также работа, на которую она тратит свое время, усилия, а значит, должна получать доход.

Чтобы быть блогером, учиться "не нужно"

Не правильно думать, что среди диджитал-профессий есть только блогер, а я считаю, что сегодня это уже работа. Чтобы создать качественный информационный продукт, нужны копирайтеры, SMM-менеджеры, таргетологи, команда фото- и видеомейкеров.

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Все эти люди должны быть всесторонне развиты, грамотны, креативны, начитаны. Они должны следить за тенденциями, хорошо владеть языком, возможно, и не одним. Так что обычно за одним блогом в сети стоит очень много профессионалов.

Сегодня наша система образования еще не производит специалистов такого профиля, но я и не уверен, что на SMM-менеджера нужно учиться 4 года, учитывая динамичность этой профессии. Однако я еще не столь современен, чтобы считать, что поступать в высшие учебные заведения не нужно вообще.

В жизни всегда должен быть запасной вариант

Можно выбрать базовую филологию и на курсах уже получать дополнительные знания. Так вы сможете в будущем работать и копирайтером, и журналистом, и учителем, и репетитором. Потому что, как показывают события последнего года, в жизни всегда нужно иметь запасной вариант.

К примеру, я уже год не имел ни одного проекта на телевидении, и если бы в какой-то момент не перешел в диджитал-сферу и не овладел той же профессией блогера (хотя я себя им не считаю), сегодня было бы непросто.

Или же можно поступить на IT-специалиста, а на курсах по SMM получить дополнительные навыки. Это сделает вас еще более нужным специалистом. Поэтому моя рекомендация – получить базу и постоянно ее обновлять новыми знаниями.

Как детям аргументировать свой выбор перед родителями

Я понимаю, что может быть определенное сопротивление у родителей. Когда-то у меня также был разговор с мамой, которой удалось убедить меня поступить на экономиста. Потому что профессия актера, которой я грезил 25 лет назад, показалась ей несерьезной и неперспективной.

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Считаю ли я ошибкой, что поступил в хмельницкий вуз и потерял 4 года? Да. Сожалею ли я? Нет, потому что в результате мне удалось найти себя. Но мой случай, скорее, исключение, поэтому очень хочется, чтобы дети делали выбор осознанно и в будущем развивали себя и страну.

Рекомендую детям аргументировать свое решение: показать родителям сколько зарабатывают специалисты профиля, который они планируют выбрать, где видят свое будущее место работы. А родителям не быть категоричными сразу – выслушайте, подскажите, отправьте на профессиональные курсы и позвольте ребенку сделать этот выбор самостоятельно.