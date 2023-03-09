Важливо не забороняти, а навчити аналізувати контент у соцмережах

Багато батьків скептично й навіть критично ставляться до соціальних мереж та інтернету загалом. Я ж вважаю, що це вже невіддільна частина нашої реальності.

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Сьогоднішні діти сприймають інформацію аудіовізуально. Їм важливо, щоб вона подавалася швидко, динамічно та цікаво. В іншому випадку вони відмовляться її сприймати. Тож завдання батьків не забороняти, а навчити дітей фільтрувати та аналізувати контент, який їм пропонують.

Коли моя донька доросла до тіктоку, ми створили з нею спільну сторінку. Попри те, що на той момент я вже мав вагомий досвід на телебаченні, перейти у діджитал-сферу для мене було непросто. Спершу у своїх соціальних мережах публікував лише пейзажі. Але я хотів показати доньці, що тікток, ютуб, інстаграм – це не лише про "вбивання часу" й розваги, це також про освіту та заробіток.

Сьогодні багато фахівців переводять роботу у діджитал-площину та створюють, наприклад, свої освітні курси, при цьому навчаючи та заробляючи. Я не виняток, у нас із командою є освітній ютуб-тревел "УніверCheck", у якому ми розповідаємо про українські виші і допомагаємо абітурієнтам обрати майбутню професію. До цього проєкту я також залучаю Лєру та виділяю їй окремий бюджет, аби вона розуміла: це також робота, задля якої вона витрачає свій час, зусилля, а отже, повинна отримувати дохід.

Щоб бути блогером, навчатися "не потрібно"

Хибно думати, що серед діджитал-професій є тільки блогер, а я вважаю, що сьогодні це вже робота. Щоб створити якісний інформаційний продукт, потрібні копірайтери, SMM-менеджери, таргетологи, команда фото- та відеомейкерів.

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Усі ці люди мають бути всебічно розвиненими, грамотними, креативними, начитаними. Вони повинні слідкувати за тенденціями, добре володіти мовою, можливо, і не однією. Тож зазвичай за одним блогом в мережі стоїть дуже багато професіоналів.

Сьогодні наша система освіти ще не продукує спеціалістів такого профілю, але я й не впевнений, що на SMM-менеджера потрібно навчатися 4 роки, зважаючи на динамічність цієї професії. Однак я ще не настільки сучасний, щоб вважати, що вступати у вищі навчальні заклади не потрібно взагалі.

У житті завжди має бути запасний варіант

Можна обрати базово філологію, і на курсах уже отримувати додаткові знання. Так ви зможете в майбутньому працювати й копірайтером, і журналістом, і вчителем, і репетитором. Бо, як показують події останнього року, у житті завжди потрібно мати запасний варіант.

До прикладу, я вже рік не мав жодного проєкту на телебаченні, і якби в якийсь момент не перейшов у діджитал-сферу та не опанував ту ж професію блогера (хоч я себе ним не вважаю), сьогодні було б не просто.

Або ж можна вступити на IT-фахівця, а на курсах з SMM опанувати додаткові навички. Це зробить вас ще більш потрібним спеціалістом. Тож моя рекомендація – здобути базу й постійно її оновлювати новими знаннями.

Як дітям аргументувати свій вибір перед батьками

Я свідомий, що може бути певний супротив у батьків. У свій час у мене також була розмова з мамою, якій вдалося переконати мене вступити на економіста. Бо професія актора, якою марив 25 років тому, видалася їй несерйозною та неперспективною.

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Чи вважаю я помилкою, що вступив у хмельницький виш і згаяв 4 роки? Так. Чи шкодую я? Ні, бо в результаті мені вдалося знайти себе. Але мій випадок радше виняток, тому дуже хочеться, аби діти робили вибір усвідомлено та в майбутньому розвивали себе та країну.

Ррекомендую дітям аргументувати своє рішення: показати батькам, скільки заробляють фахівці профілю, який вони планують обрати, де бачать своє майбутнє місце роботи. А батькам не бути категоричними відразу – вислухайте, підкажіть, відправте на професійні курси та дозвольте своїй дитині зробити цей вибір самостійно.