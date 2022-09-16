Объявит ли кремль общую мобилизацию: журналист назвал альтернативный вариант

Больше всего россияне боятся вводить общую мобилизацию у себя на территории. Ведь это означает, что план с "военной операцией" провалился.

Об этом 24 каналу рассказал главный редактор издания The Insider (россия) Роман Доброхотов. Он также отметил, что общественность начинают готовить пропагандисты , по чуть-чуть начинают рассказывать, что она нужна.

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"Из своих источников, мы знаем, что вряд ли такая масштабная и общая мобилизация произойдет", - говорит Доброхотов.

По его словам, может говориться об определенной частичной мобилизации среди определенных групп населения – кроме призывников, россияне могут использовать и другие группы населения.

Но, по-моему, наиболее вероятный сценарий – это использование нового закона о мобилизации, согласно которому у российской власти будет легальная возможность отправить призывников на фронт,

– убежден российский журналист.

По мнению Доброхотова, это самый простой вариант, поскольку эти призывники уже в руках российской армии, и их легко будет отправить в Украину на войну.

Детальнее о том, кого кремль может послать насмерть в Украину: смотрите видео

Из каждой щели в россии льется агитация по общей мобилизации

К примеру, кадыров заявил, что каждый субъект россии должен "доказать свою готовность помочь". Для этого, мол, нужно привлечь не менее 1 тысячи военных. Подобные тезисы активно транслируют и российские пропагандисты и губернаторы. Так называемый "руководитель" оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании на полуострове 2 "добровольческих батальонов" в поддержку призывов кадырова.

В ISW говорят, что россия возобновила вербовку "добровольцев" вместо мобилизации

Аналитики предполагают, что такая вербовка может обеспечить большую поддержку кремля среди националистических деятелей, которые все больше критикуют российские минобороны. В то же время, исследователи американского Института изучения войны не уверены, что это движение не приведет к созданию большого количества боеспособных войск.