Военный эксперт предположил, может ли россия объявить мобилизацию и как это повлияет на фронт

Оккупантам на фронте становится все труднее удерживать захваченные территории, у них не хватает резервов для пополнения сил. Необходимость всеобщей мобилизации продолжает нарастать.

Россия испытывает серьезные проблемы с войском

В войне против Украины россия находится в стратегической ловушке и пытается найти способы из нее выйти. Чтобы солдаты продолжали участвовать в войне, а не дезертировали или сдавались в украинский плен, страна-агрессор даже ввела понятие "мобилизация" и "военное положение" в уголовный кодекс. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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По его словам, такие поправки к закону свидетельствуют о том, что в россии осознают, что становятся на путь стратегического геополитического поражения.

"Такие драконовские меры по отношению к собственному военнослужащему не что иное, как понимание того, что проблематика демотивации российского солдата существенно нарастает, и у них начинают появляться проблемы с войском как таковым", – подчеркнул Черник.

Может ли путин объявить мобилизацию

Возможна ли полноценная мобилизация? На мой взгляд, возможна. Это серьезная угроза для нас? Довольно серьезная, потому что все-таки 8 миллионов человеческого ресурса, который у них есть, и достаточно большие запасы, пусть и старого советского хлама в части вооружений – это серьезная угроза,

– считает военный эксперт.

Вместе с тем есть признаки того, что большая мобилизация может стать своеобразным "спусковым крючком" к краху режима, и режим этого панически боится.

Противник не сдается

То есть проблемы страны-агрессора комплексно нарастают, но, понимая это, противник не собирается сдаваться. Черник отметил, что это действительно уникальная ситуация. Он убежден, что украинской стороне еще рано выдыхать и нужно готовиться к развитию военных событий, потому что действительно тяжелые битвы – еще впереди.

Эксперт отметил, что в случае объявления мобилизации в россии оккупанты могут "попереть" куда угодно. Следует понимать, что противник проигрывает, но принять поражение в классическом виде, то есть сделать "жест доброй воли" и просто выйти, не может. Такое поражение будет означать физическую смерть путина.

"Ни путин, ни его окружение не согласятся ни на один вариант Гааги. Этого не будет. Они хорошо помнят ближайшие исторические примеры, и помнят, что все тираны, которые проигрывают, плохо заканчивают. Они это осознают, так что будут биться насмерть", – подытожил Черник.

Черник о возможности объявления всеобщей мобилизации в россии: смотрите видео

Россияне паникуют из-за поправок о мобилизации

Поправки в уголовный кодекс, внесенные российской госдумой, предусматривают уголовное наказание за так называемые преступления, совершенные в период мобилизации и военного положения. Так, например, за добровольную сдачу в плен россиян могут заключить в тюрьму на 3 – 10 лет, за самовольное оставление воинской части – на 5 – 10 лет, а за неисполнение приказа – на 2 – 3 года.

Узнав о таком решении собственной власти россияне начали паниковать и передавать "привет" Северной Корее, ведь их страна все больше и больше ее напоминает. Они боятся мобилизации, планируют прятаться или наоборот – искать путинский бункер.