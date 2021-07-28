Объявит ли Литва чрезвычайное положение на границе с Беларусью: ответ президента Науседы
Источник:Delfi
Сейчас нет необходимости, чтобы объявить чрезвычайное положение на границе Литвы и Беларуси. Ранее с таким предложением выступило литовское МВД.
Прокомментировал соответствующее заявление внутриполитического ведомства президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, возвращаться к вопросу о чрезвычайной ситуации можно только в крайнем случае.
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Детали заявления Науседы
Литовский президент отметил, что прежде всего следует посоветоваться и объяснить ситуацию населению.
"Только в крайнем случае и только посоветовавшись, можно вернуться к вопросу о чрезвычайной ситуации. Сегодня я не вижу в этом необходимости", – подчеркнул Науседа.
Он добавил, что введение чрезвычайного положения не означает, что МВД Литвы примет на себя полную ответственность.
Прежде чем делать такие предложения, мы должны ответить себе на вопрос о том, что это принесет в дополнение к текущей ситуации. Чрезвычайное положение не означает, что Министерство внутренних дел положит все свои обязанности на армию,
– констатировал президент Литвы.
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Почему возник вопрос об объявлении ЧП: коротко
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов. Об этом он сказал еще в июне 2020 года.
- В то же время пограничники Литвы в том же месяце поймали более 400 человек. Как известно, обычно мигранты-нелегалы – из Сирии, Ирана и Ирака.
- Впоследствии Литва даже была вынуждена объявить чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси. Это произошло 3 июля 2021 года.