Объявит ли Литва чрезвычайное положение на границе с Беларусью: ответ президента Науседы

Сейчас нет необходимости, чтобы объявить чрезвычайное положение на границе Литвы и Беларуси. Ранее с таким предложением выступило литовское МВД.

Прокомментировал соответствующее заявление внутриполитического ведомства президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, возвращаться к вопросу о чрезвычайной ситуации можно только в крайнем случае.

К теме Литва может ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью: вспыхнули столкновения – фото

Детали заявления Науседы

Литовский президент отметил, что прежде всего следует посоветоваться и объяснить ситуацию населению.

"Только в крайнем случае и только посоветовавшись, можно вернуться к вопросу о чрезвычайной ситуации. Сегодня я не вижу в этом необходимости", – подчеркнул Науседа.

Он добавил, что введение чрезвычайного положения не означает, что МВД Литвы примет на себя полную ответственность.

Прежде чем делать такие предложения, мы должны ответить себе на вопрос о том, что это принесет в дополнение к текущей ситуации. Чрезвычайное положение не означает, что Министерство внутренних дел положит все свои обязанности на армию,

– констатировал президент Литвы.

Обратите внимание Литва объявила массовый поток мигрантов гибридной агрессией Беларуси

Почему возник вопрос об объявлении ЧП: коротко