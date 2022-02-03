Объявление главы САП в третий раз провалили: что помешало на этот раз

Комиссия по избранию руководителя САП для определения победителя в очередной раз не смогла собраться. На этот раз из-за отсутствия некоторых членов комиссии не насобирали кворум.

Во время заседания 3 февраля по разным причинам отсутствовали сразу 3 члена комиссии.

Важно В офисе генпрокурора говорят, что не ведут проверку, которая якобы блокирует назначение в САП

Так, на заседании не появились:

Андрей Гуджал, находящийся в командировке,

Елена Бусол, которая просто проигнорировала встречу,

а также опоздавший Евгений Соболь.

Уже 6 недель комиссия не может утвердить собственные же оценки кандидатам и общий результат, таким образом объявив победителя.

Примечательно, что каждый лютый раз озвучиваются различные оправдания по этому поводу. Из последнего – необходимость получить подтверждение от Офиса генпрокурора о прохождении финалистами спецпроверки и доступа к государственной тайне,

– подчеркнули в ЦПК.

В течение января комиссия ждала этого ответа от Офиса генпрокурора, и так и не собиралась на заседание. Но оказалось, что ОГП не проводил повторной спецпроверки.

Кто может одержать победу

По неутвержденным результатам конкурса главой САП должен стать Александр Клименко, который получил 246 баллов, а соответственно его заместителем – Андрей Синюк (229 баллов). Заметим, что украинцы уже более года наблюдают за конкурсом и его саботажем.

Почему это важно

Как пояснили в ЦПК, независимый и профессиональный руководитель Антикоррупционной прокуратуры – ключевой пазл в эффективной антикоррупционной экосистеме. В сфере ответственности НАБУ – САП – коррупция на уровне министров, народных депутатов, судей и другие топ-должностные лица страны.

Именно поэтому – завершение конкурса и избрание профессионального, независимого и доброчестного руководителя САП – одна из рекомендаций для улучшения позиций Украины в Индексе восприятия коррупции.

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Как можно быстрее избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украину призвало даже американское посольство в Киеве.

Полный текст публикации из телеграма Центра противодействия коррупции:

Сегодня должна была собраться комиссия по избранию руководителя САП для определения победителя. Впрочем, это оказалось сверхтяжелой задачей для некоторых членов комиссии. Андрей Гуджал и Елена Бусол проигнорировали встречу, а Евгений Соболь сообщил, что опаздывает. Поэтому кворум не собрали.

Примечательно, что каждый раз озвучиваются различные оправдания по этому поводу. По (неутвержденным) результатам конкурса главой САП должен стать Александр Клименко, который получил 246 баллов, а соответственно его заместителем – Андрей Синюк (229 баллов). Украинцы уже более года наблюдают за конкурсом и его саботажем.

Независимый и профессиональный руководитель Антикоррупционной прокуратуры – ключевой пазл в эффективной антикоррупционной экосистеме. В сфере ответственности НАБУ – САП – коррупция на уровне министров, народных депутатов, судей и других топ-должностных лиц страны.

Именно поэтому – завершение конкурса и избрание профессионального, независимого и доброчестного руководителя САП – одна из рекомендаций для улучшения позиций Украины в Индексе восприятия коррупции.