Объявляем конкурс на следующую цель, – Укрпочта потроллила затонувшую "Москву"

Укрпочта 12 апреля ввела в обращение марку "Русский военный корабль, иди на**й", а на следующий день крейсер "Москва" загорелся, а тогда затонул. Компания предложила украинцам определить следующую цель.

Только за один день после введения в обращение этой марки произошел пожар на фрегате "Москва", которому защитники Змеиного в первый день полномасштабного вторжения адресовали известные слова.

Ранее Президент похвастался новой маркой "Укрпочты" с посланием к российскому военному кораблю

Укрпочта просит помочь с темой для следующей марки

Лишь 12 апреля Укрпочта ввела в обращение марку "Русский военный корабль, иди на**й". А уже 13 апреля загорелся крейсер "Москва",

– отметили в компании.

Там объявили конкурс на следующую цель.

В комментариях пользователи сети предлагают обратить внимание на крупные корабли Черноморского флота России, Владимира Путина и другую Москву – ту, что столица государства-агрессора.

"Москва" затонула: что известно

Вечером 13 апреля советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что горит крейсер "Москва". В пропагандистских СМИ это подтвердили.

На следующий день в Вооруженных Силах Украины официально заявили, что в корабль попала украинская ракета "Нептун". Судно "перевернулось и начало тонуть". Этому поспособствовали еще шторм и мощный взрыв. Даже в государстве-агрессоре вечером 14 апреля подтвердили, что флагман "Москва" затонул.

В Институте Черноморских стратегических исследований отметили, что ликвидация "Москвы" почти на 25% снизила количество залпа ракет россиян в Черном море.

К теме – в ВСУ прокомментировали уничтожение "Москвы": смотрите видео