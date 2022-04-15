Тільки через один день після введення в обіг цієї марки сталася пожежа на фрегаті "Москва", якому захисники Зміїного у перший день повномасштабного вторгнення адресували відомі слова.

Раніше Президент похвалився новою маркою "Укрпошти" з посланням до російського військового корабля

Укрпошта просить допомогти з темою для наступної марки

Лише 12 квітня Укрпошта ввела в обіг марку "Русскій воєнний корабль, іді на**й". А вже 13 квітня загорівся російський крейсер "Москва",

– зазначили у компанії.

Там оголосили конкурс на наступну ціль.

У коментарях користувачі мережі пропонують звернути увагу на великі кораблі чорноморського флоту Росії, Володимира Путіна й іншу Москву – ту, що столиця держави-агресорки.

"Москва" затонула: що відомо

Ввечері 13 квітня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що горить крейсер "Москва". У пропагандистських ЗМІ це підтвердили.

Наступного дня у Збройних Силах України офіційно заявили, що у корабель поцілила українська ракета "Нептун". Судно "перекинулося і почало тонути". Цьому посприяли ще шторм і потужний вибух. Навіть у державі-агресорці ввечері 14 квітня підтвердили, що флагман "Москва" затонув.

В Інституті Чорноморських стратегічних досліджень наголосили, що ліквідація "Москви" майже на 25% знизила кількість залпу ракет росіян у Чорному морі.

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