В Минобороны рассказали об обязанностях украинцев во время мобилизации
- Министерство обороны Украины обнародовало обязанности граждан во время мобилизации, в частности защиту Отечества и уточнения данных в ТЦК.
- Граждане должны носить военные документы, сообщать о переезде и приходить в ТЦК для постановки на учет и прохождения ВВК.
На время действия военного положения по всей территории Украины продолжается всеобщая мобилизация. Министерство обороны обнародовало информацию о правах и обязанностях украинцев в этот период.
Об этом сообщили в Минобороны.
Смотрите также Надо ли 17-летним украинцам становиться на воинский учет: в ТЦК объяснили важные нюансы
Какие обязанности украинцев во время мобилизации?
В Минобороны отметили, что главной обязанностью гражданина является защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.
Другие обязанности для гражданина во время действия мобилизации:
- при получении повестки прийти в ТЦК и СП для уточнения данных или прохождения ВВК;
- ежегодно проходить ВВК для подтверждения пригодности или непригодности к службе;
- носить военные документы и показывать их по просьбе полиции, военных ТЦК или ГПСУ;
- сообщать военкомат о переезде и смене места жительства в течение 1 недели.
Во исполнение правил военнообязанный должен:
- приходить по вызову в ТЦК для постановки на учет и прохождения ВВК;
- предоставлять здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество ВСУ с последующим возмещением от государства;
- сообщать об изменении персональных данных через электронный кабинет в Резерв+;
- соблюдать требования правил воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Последние новости о ходе мобилизации в Украине
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал краткосрочные контракты в ВСУ продолжительностью 6 – 9 месяцев для военных, которые уволились по состоянию здоровья или ранению.
Уровни денежного обеспечения и надбавки для всех контрактников одинаковые, и это впервые такой проект вводится в стране, которая воюет.
Отсрочку от мобилизации в Украине могут получить люди по семейным обстоятельствам, состояние здоровья, обучение или работу.
К категориям, которые имеют право на отсрочку, относятся содержатели детей, лица с инвалидностью, студенты, преподаватели, отдельные госслужащие и работники критически важных отраслей.