В Минобороны рассказали об обязанностях украинцев во время мобилизации

На время действия военного положения по всей территории Украины продолжается всеобщая мобилизация. Министерство обороны обнародовало информацию о правах и обязанностях украинцев в этот период.

Об этом сообщили в Минобороны.

Смотрите также Надо ли 17-летним украинцам становиться на воинский учет: в ТЦК объяснили важные нюансы

Какие обязанности украинцев во время мобилизации?

В Минобороны отметили, что главной обязанностью гражданина является защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Другие обязанности для гражданина во время действия мобилизации:

при получении повестки прийти в ТЦК и СП для уточнения данных или прохождения ВВК;

ежегодно проходить ВВК для подтверждения пригодности или непригодности к службе;

носить военные документы и показывать их по просьбе полиции, военных ТЦК или ГПСУ;

сообщать военкомат о переезде и смене места жительства в течение 1 недели.

Во исполнение правил военнообязанный должен:

приходить по вызову в ТЦК для постановки на учет и прохождения ВВК;

предоставлять здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество ВСУ с последующим возмещением от государства;

сообщать об изменении персональных данных через электронный кабинет в Резерв+;

соблюдать требования правил воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Последние новости о ходе мобилизации в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал краткосрочные контракты в ВСУ продолжительностью 6 – 9 месяцев для военных, которые уволились по состоянию здоровья или ранению.

Уровни денежного обеспечения и надбавки для всех контрактников одинаковые, и это впервые такой проект вводится в стране, которая воюет.

Отсрочку от мобилизации в Украине могут получить люди по семейным обстоятельствам, состояние здоровья, обучение или работу.

К категориям, которые имеют право на отсрочку, относятся содержатели детей, лица с инвалидностью, студенты, преподаватели, отдельные госслужащие и работники критически важных отраслей.