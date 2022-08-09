Сколько людей уже вывезли из Донецкой области с начала обязательной эвакуации

За 6 дней с тех пор, как действует обязательная эвакуация, из Донецкой области эвакуировали более 3 тысяч граждан. В частности, 600 детей и 1 400 женщин уже находятся на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга. Он подчеркнул, что сейчас основное направление, куда вывозят эвакуированных – Кировоградская область. Все они получат сопровождение и помощь.

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За последние 6 дней эвакуировано более 3 тысяч граждан, из них почти 600 детей и 1 400 женщин. Каждая семья направляется в конкретное заведение для дальнейшего размещения, сейчас основное направление эвакуации – это Кировоградщина,

– отметил Кирилл Тимошенко.

Эвакуация гражданского населения Донецкой области

Кабинет Министров Украины 2 августа принял решение об обязательной эвакуации населения Донецкой области. От нее можно отказаться, подписав заявление об осознании всех последствий и персональной ответственности за свою жизнь.

По данным ОП, с начала войны с территории Донецкой области было эвакуировано более 1,3 тысячи граждан.

На территории области находится около 350 тысяч населения, из них 50 тысяч дети.

С начала войны постоянно курсируют эвакуационные поезда, которые ежедневно вывозят людей в безопасные города. В то же время потери среди мирного населения области все еще высокие.

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