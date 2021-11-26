Обязательно сделаем, – Зеленский о сокращении депутатов в Раде

Владимир Зеленский рассказал о сокращении количества нардепов в Верховной Раде. Он отметил, что это обязательно осуществят.

Об этом президент рассказал во время пресс-марафона 26 ноября. Он помнит об этом обещании.

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Сокращение депутатов – болезненный вопрос

Зеленский объяснил, что вопрос, связанный с количеством депутатов, болезненный. Депутаты хотят сокращать парламент до тех пор, пока они не становятся депутатами Верховной Рады Украины.

Я считаю, что мы обещали сокращение числа депутатов. Это будет. Обязательно сделаем,

– отметил он.

Президент также упомянул о формате голосования мажоритарной избирательной системы. "Все реагируют так. Мы пошли вам навстречу. Отменили мажоритарку. У нас более чистый формат голосования", – добавил он.

Изменения в количестве депутатов: главное

Возможность сокращения количества депутатов в парламенте обсуждают уже много лет. Активно о ней начали говорить после того, как Владимир Зеленский решил вынести этот вопрос на так называемый всеукраинский опрос.

Законопроект об уменьшении количества парламентариев в Раде президент внес на рассмотрение еще в 2019 году. В феврале 2020 года парламент предварительно одобрил законопроект.

В январе 2021 года профкомитет поддержал сокращение количества нардепов. Если президентский законопроект поддержит необходимое количество депутатов, то уже в следующем составе парламента их как раз и будет 300.