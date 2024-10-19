Облавы ТЦК "сработали", – в Киевском военкомате сказали, к чему готовиться украинцам

Осенью представители ТЦК массово устраивали рейды в многолюдные места в разных городах Украины. Военные в сопровождении полиции проверяли документы у мужчин в торгово-развлекательных центрах, комплексах отдыха, спортклубах и других подобных местах.

Облавы ТЦК в публичных местах оказались эффективными. Об этом в эфире телемарафона сообщила офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак, передает 24 Канал.

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К чему готовиться украинцам

По словам Козак, после массовых рейдов явка в ТЦК увеличилась. Также, по мнению офицера, это способствовало повышению сознательности нашего гражданского общества. "Люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам", – объяснила она.

Военная подчеркнула необходимость продолжения таких мероприятий. Она напомнила, что многие уклонисты никогда самостоятельно не придут по повестке и избегают прямого контакта с ТЦК.

Козак отметила, что решение о проверке документов на публичных мероприятиях приняли, учитывая ситуацию с мобилизацией и пополнением резервов.

Офицер добавила, что ТЦК удобно работать на публичных мероприятиях, поскольку там есть правоохранительные органы, способствующие неосуществлению беспорядков.

Отдельно она отметила, что действующее законодательство создает условия, когда эффективнее проверять документы у гражданина наглядно, поэтому обществу надо привыкать к таким мерам оповещения.

К слову, особую огласку массовые визиты ТЦК в многолюдные места приобрели после облавы концерта "Океана Эльзы" в Киеве. Известно, что представители военкомата устроили проверки даже в Буковеле.