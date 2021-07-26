К буковинцу, который вылил ведро фекалий на преподавательницу, пришли с обысками: детали
Источник:Нацполиция
Полиция пришла к мужчине на Буковине с обысками. Они обнаружили у него нелегальный пистолет.
Местные СМИ пишут, что речь идет о мужчине, который облил завуча медколледжа фекалиями. Якобы это ветеран АТО Дмитрий Корней, однако в полиции имени не пишут.
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Полиция забрала у мужчины нелегальное оружие на экспертизу
В полиции рассказали, что 24 июля, осуществляя досудебное расследование уголовного правонарушения, провели санкционированный обыск на территории домохозяйства 45-летнего буковинца.
Когда следственно-оперативная группа приехала к мужчине с постановлением суда об обыске, он начал вести себя агрессивно и препятствовал правоохранителям выполнять свою работу,
– утверждают в полиции.
Для обеспечения правопорядка и беспрепятственного осуществления следственных действий, на место обыска прибыли спецназовцы.
У мужчины обнаружили пистолет
Во время обыска полиция нашла и изъяла:
- пистолет, на который у мужчины не было необходимых разрешительных документов;
- а также другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о противоправном действии.
Правоохранители заявили, что:
- решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;
- изъятый пистолет направят на экспертизу;
- решают вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием.
Кстати, издание пишет, что полиция открыла уголовное производство по обращению преподавательницы по статье о хулиганстве. Также утверждает, что у мужчины изъяли ведро, где были нечистоты и мобильный телефон, на который записывали видео.
Жена мужчины сообщила, что якобы ему стало плохо во время обысков, ему вызвали скорую. Также она утверждает, что все происходящее – "подстава полиции".
Вероятно обыскивали ветерана АТО
- Издание "Черновицкий луч" сообщило, что якобы говорится как раз о ветеране АТО Дмитрие Корнее, который облил завуча училища в Новоселице, что на Буковине, фекалиями.
- Тогда мужчина рассказал, что якобы у его сына преподавательница требовала 300 долларов взятки.
- Затем сын мужчины написал заявление в полицию.