Обломки БПЛА в Киеве повредили газовую трубу высокого давления и резервуар с топливом

В столице продолжают изучать последствия падений обломков в разных районах. В частности, эти обломки повредили газовую трубу высокого давления и резервуар с топливом.

Об этом сообщили в КМВА. Речь идет о повреждениях в Шевченковском и Соломенском районах города.

Обратите внимание В Киеве обломки беспилотника упали на взлетную полосу аэропорта "Жуляны"

Последствия падения обломков

По данным КМВА, в Шевченковском районе Киева в результате падения обломков на двухэтажное здание повреждена газовая труба высокого давления. Из-за этого возникло горение газового факела.

Работает переносной лафетный ствол, пламя сбито, работает ГСЧС и газовая служба. Информация по пострадавшим уточняется,

– сообщили в КМВА.

В то же время обломки в Соломенском районе повредили резервуар с топливом, вместимость которого 10 тонн. Это привело к утечке горючего, на место решили спасатели. Пожара нет.

Последствия других падений обломков беспилотников в Киеве

В Святошинском районе обломки беспилотника повлекли загорание автомобиля. Также, по свидетельствам очевидцев, поврежден дом. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков 1 человек пострадал;

В Соломенском районе обломки также упали на взлетную полосу аэропорта "Жуляны". Виталий Кличко сообщил, что в районе 3 человека пострадали, 2 из которых госпитализированы. Однако мэр не уточнял, случилось ли это из-за обломков на взлетной полосе, или же в районе резервуара с горючим.

Важно! Каждый день Россия доказывает, что является страной-террористом, атакуя жилые дома, школы, больницы, университеты, торговые центры и т.д. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, ведь предсказать, куда будут атаковать оккупанты в следующий раз – невозможно. Также невозможно предположить, куда могут упасть обломки вражеских ракет или дронов после успешной работы сил ПВО. Отметим, что в падениях обломков одна причина – Россия.

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