У Мобильном спасательном центре быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что возле села Новоселки Вышгородского района лесник нашел металлический предмет, вызвавший подозрение.

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Что известно об опасных находках на Киевщине

На место сразу прибыла группа саперов Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Специалисты подтвердили опасения лесника – это был гранатометный выстрел ВОГ-25,

– заявили в ГСЧС.

Они добавили, что гранатометный выстрел оперативно изъяли и доставили на специальную площадку, чтобы уничтожить. На территории неподалеку находки опасных предметов не нашли.

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Спасатели рассказали, что в селе Мощун Бучанского района опасный предмет нашли местные жители.

Люди, отправившись в лес на поиски грибов, наткнулись на предметы, напоминающие остатки ракеты. Не теряя времени, они вызвали саперов,

– рассказали в ГСЧС.

Кроме того, на вызов приехали пиротехники, которые выяснили – это были безопасные остатки ракеты.

"Никто не пострадал благодаря тому, что граждане действовали слаженно и правильно: увидев подозрительные предметы, они не трогали их, отошли на безопасное расстояние и сразу обратились к специалистам", – отметили спасатели.

В ГСЧС объяснили людям, что в случае, если вы наткнулись на подозрительные предметы: