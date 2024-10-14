У Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій заявили, що біля села Новосілки Вишгородського району лісник знайшов металевий предмет, що викликав підозру.

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Що відомо про небезпечні знахідки на Київщині

На місце одразу прибула група саперів Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Фахівці підтвердили побоювання лісника – це був гранатометний постріл ВОГ-25,

– заявили в ДСНС.

Вони додали, що гранатометний постріл оперативно вилучили та доставили на спеціальний майданчик, щоб знищити. На території неподалік знахідки небезпечних предметів не знайшли.

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Рятувальники розповіли, що в селі Мощун Бучанського району небезпечний предмет знайшли місцеві мешканці.

Люди, вирушивши до лісу на пошуки грибів, натрапили на предмети, що нагадували залишки ракети. Не гаючи часу, вони викликали саперів,

– розповіли в ДСНС.

Окрім того, на виклик приїхали піротехніки, які з'ясували – це були безпечні залишки ракети.

"Ніхто не постраждав завдяки тому, що громадяни діяли злагоджено та правильно: побачивши підозрілі предмети, вони не чіпали їх, відійшли на безпечну відстань і одразу звернулися до фахівців", – зазначили рятувальники.

У ДСНС пояснили людям, що у випадку, якщо ви натрапили на підозрілі предмети: