Обломки разбросало на сотни метров: в Германии разбился вертолет, есть погибшие

В Германии крушение вертолета унесло жизни 3 человек. Это произошло в земле Баден-Вюртенберг, что на западе страны.

Трагедия случилась в воскресенье, 17 октября, вблизи города Бухен. Упал вертолет Robinson R44 рассчитан на пилота и 3 пассажиров.

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Что известно о погибших

Обломки летательного аппарата разбросало на сотни метров от места падения, многие из них застряли в деревьях. Сначала было неизвестно, сколько человек находились на борту вертолета. Наконец, правоохранители сообщили, что речь идет о 1 пилоте и 2 пассажирах. Одного из них нашли в 50 метрах от места катастрофы. Других деталей о жертвах авиакатастрофы пока не обнародовали.



Пилот и пассажиры погибли / Фото dpa

Расследование уже начали

Причины падения вертолета выясняют правоохранители. В Федеральном бюро расследования воздушных инцидентов предупредили, что этот процесс может продолжаться в течение нескольких месяцев. Там также отметили, что согласно статистике, аварии с вертолетами происходят не слишком часто. В частности, в 2020 году таких инцидентов с гражданскими вертолетами произошло лишь 4. При этом, жертв или людей, которые серьезно пострадали, не было.

Город Бухен, возле которого упал вертолет: смотрите на карте