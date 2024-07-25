В Румынии упали обломки "Шахедов": показываем на карте село Плауру

Румынские военные обследуя берега Дуная, после российской атаки дронов на украинские порты Одесской области, нашли там обломки и фрагменты беспилотников вблизи Плауру, что напротив города Измаил.

Показываем на карте, где именно расположен поселок Плауру.

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Министерство обороны Румынии сообщило, что военные и специалисты исследуют три места в окрестностях Плауру, в одном из которых упали обломки дронов "Герань".

Заметим, что так россияне подписывают корпуса иранских дронов "Шахед".

Где расположен поселок Плауру на карте:

Во время атаки дронов россиян на Одесскую область в ночь на 25 июля с румынской 57-й авиабазы "Михаил Когельничану" в небо подняли два финских истребителя F-18. Они мониторили обстановку с 01:32 до 03:25. Для румынских населенных пунктов над Дунаем раздавался сигнал воздушной тревоги (Ro-Alert).

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску написала в Х, что Бухарест проинформировал об инциденте своих союзников и координирует с ними свои действия.

Российские атаки "Шахедами" Юга

Вторую ночь подряд Россия атакует Украину дронами "Шахед". 24 июля ПВО сбила 17 дронов из 23, большинство ликвидировали в Одесской области. Часть дронов попала в портовую инфраструктуру города Измаил.

Утром 24 июля румынские медиа писали о падении дрона в районе села Плауру.

В ночь на 25 июля Россия тоже атаковала юг Одесской области и центр Украины дронами. Воздушные силы отчитывались о сбитии 25 из 38 "Шахедов". При этом сообщали, что 3 дрона пересекли государственную границу с Румынией.