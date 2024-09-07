Обломки сбитого БпЛА упали возле здания Верховной Рады

Российские войска ночью 7 сентября запускали "Шахеды" по украинским городам. В частности, под атакой вражеских дронов был и Киев.

Утром стало известно, что обломки сбитого дрона обнаружили возле здания Верховной Рады Украины. В телеграмм-канале законодательного органа государственной власти обнародовали соответствующие фотографии.

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Возле Верховной Рады обнаружили обломки сбитого БпЛА после атаки врага

В телеграмм-канале Верховной Рады сообщили, что были обнаружены обломки сбитого БПЛА возле их здания.

После сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены возле здания Верховной Рады Украины,

– говорится в сообщении.

Там также отметили, что повреждений не обнаружено. Больше информации там не предоставили, однако опубликовали фото обломков вражеского БПЛА.

Обломки сбитого российского дрона возле здания Верховной Рады / Фото Верховной Рады