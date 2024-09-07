Уранці стало відомо, що уламки збитого дрона виявили біля будівлі Верховної Ради України. В телеграм-каналі законодавчого органу державної влади оприлюднили відповідні світлини.

Дивіться також Київ атакували "Шахеди": усі цілі знищені, уламки впали на 4-х локаціях

Біля Верховної Ради виявили уламки збитого БпЛА після атаки ворога

В телеграм-каналі Верховної Ради повідомили, що було виявлено уламки збитого БпЛА біля їхньої будівлі.

Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України,

– ідеться в повідомленні.

Там також зазначили, що пошкоджень не виявлено. Більше інформації там не надали, однак опублікували фото уламків ворожого БпЛА.

Уламки збитого російського дрона біля будівлі Верховної Ради / Фото Верховної Ради