Обломки сбитой ракеты в Днепре упали на предприятие

На одном из предприятий Днепра возник пожар. Его вызвали обломки сбитой ракеты.

Об этом сообщили в Государственной спасательной службе по чрезвычайным ситуациям 12 марта. Ракету оккупантов уничтожила система противовоздушной обороны.

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Пострадавших нет

Пожарные в 06:27 получили сообщение, приехали на место инцидента и сразу ликвидировали пожар. Установили, что загорелась крыша одноэтажного здания. Речь идет о кирпичном цехе, который не был в эксплуатации.

Пламя распространилось на бытовую комнату на третьем этаже площадью 80 квадратных метров. В ГСЧС отметили, что погибших и пострадавших нет.



ГСЧС ликвидировала пожар / Фото ГСЧС



Загорелся цех, не бывший в эксплуатации / Фото ГСЧС