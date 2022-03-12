Обломки сбитой ракеты в Днепре упали на предприятие
12 марта 2022 , 12:34Читати новину українською
Источник:ГСЧС
На одном из предприятий Днепра возник пожар. Его вызвали обломки сбитой ракеты.
Об этом сообщили в Государственной спасательной службе по чрезвычайным ситуациям 12 марта. Ракету оккупантов уничтожила система противовоздушной обороны.
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Пострадавших нет
Пожарные в 06:27 получили сообщение, приехали на место инцидента и сразу ликвидировали пожар. Установили, что загорелась крыша одноэтажного здания. Речь идет о кирпичном цехе, который не был в эксплуатации.
Пламя распространилось на бытовую комнату на третьем этаже площадью 80 квадратных метров. В ГСЧС отметили, что погибших и пострадавших нет.
ГСЧС ликвидировала пожар / Фото ГСЧС
Загорелся цех, не бывший в эксплуатации / Фото ГСЧС