Обломки сбитых целей зафиксированы в 6 районах Киевщины: вспыхнул пожар, повреждено кладбище

Враг в очередной раз совершил массированную ночную атаку ударными дронами на Киевскую область. К сожалению, в регионе не обошлось без повреждений инфраструктуры.

В общем тревога продолжалась 7 часов. О последствиях ночной атаки на Киевскую область рассказал начальник ОВА Руслан Кравченко.

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Какие последствия атаки на Киевскую область

Враг совершил очередную массированную ночную атаку ударными дронами в Киевскую область. Тревога продолжалась 7 часов. В области результативно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены,

– рассказал начальник Киевской ОВА.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не произошло, однако обломки сбитых целей зафиксированы в 6 районах области.

Как уточнил Кравченко, в пяти районах области в результате падения обломков сбитых целей возникли возгорание травяного настила и стерни. В одном из районов в результате падения обломков произошел пожар в частном доме.

В остальном районы обломки повредили местное кладбище. В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.