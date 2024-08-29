Обломки "Шахеда" упали в один из дворов в Киеве: там зафиксирован пожар

Киевскую область атакуют российские "Шахеды". Утром 29 августа сообщили о падении обломков одного из беспилотников в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове экстренных служб в Деснянский район. Там сейчас горит беседка в коттеджном городке.

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Что известно об атаке "Шахедами" на Киев

Киев в очередной раз находится под атакой российских "Шахедов". В городе работала ПВО.

От атаки пострадали несколько районов Киева. В частности, был вызов экстренных служб в Деснянский район. Местные жители сообщили о падении обломков дрона. Подразделения немедленно отправились на место происшествия.

В Деснянском районе, где упали обломки дрона, горит беседка в коттеджном городке. Информация о пострадавших пока не поступала,

– сообщил Виталий Кличко.

Кроме Деснянского обломки упали в Днепровском и Голосеевском районах столицы.

В Днепровском районе обломки дрона упали на детскую площадку между домами, а в Голосеевском – обломками повреждены окна и двери в квартире одного из жилых домов. "В квартире обнаружен небольшой обломок, похожий на гайку", – написал Кличко.