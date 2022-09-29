Украина стоит на голове путина: новый номер Washington Examiner показал красноречивую обложку

29 сентября 2022 , 17:47
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Источник:

Washington Examiner

Международная пресса продолжает поддерживать Украину в борьбе с российским захватчиком. Американское издание Washington Examiner посвятило свою обложку нашему государству.

Молодая девушка стоит одной ногой на голове российского диктатора. Путин буквально втоптан в болото.

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"Украина после поражения путина"

Героиня в ободранной сине-желтой одежде держит медали "НАТО" и "ЕС". За спиной висит оружие. На фоне разрушенный город: сломанная детская коляска, могилы с крестами. А еще уничтоженная российская техника, в том числе танки и поломанная ракета. Около героини красноречивое название "Украина после поражения путина".

Обложка Washington Examiner / Скиншот 24 канала

Украина на первых полосах

  • Мировые СМИ уже неоднократно выражали нам свою поддержку через обложки собственных изданий. В начале марта одно из самых влиятельных в мире изданий Time разместило слова Владимира Зеленского на украинском языке "Життя переможе смерть, а світ – темряву".
  • The New Yorker показал скетч "Следы путина". Любопытно, что иллюстрацию создали буквально за день до полномасштабного вторжения.
  • На первых полосах итальянского СМИ Vanity Fair Іtalia было фото Владимира Зеленского.
  • Изображали на обложках и пострадавших из-за войны украинцев.

Украина на обложках мировых изданий / Фото СМИ

 

Автор: Юлія Лобурак