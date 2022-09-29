Украина стоит на голове путина: новый номер Washington Examiner показал красноречивую обложку

Международная пресса продолжает поддерживать Украину в борьбе с российским захватчиком. Американское издание Washington Examiner посвятило свою обложку нашему государству.

Молодая девушка стоит одной ногой на голове российского диктатора. Путин буквально втоптан в болото.

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"Украина после поражения путина"

Героиня в ободранной сине-желтой одежде держит медали "НАТО" и "ЕС". За спиной висит оружие. На фоне разрушенный город: сломанная детская коляска, могилы с крестами. А еще уничтоженная российская техника, в том числе танки и поломанная ракета. Около героини красноречивое название "Украина после поражения путина".

Обложка Washington Examiner / Скиншот 24 канала

Украина на первых полосах

Мировые СМИ уже неоднократно выражали нам свою поддержку через обложки собственных изданий. В начале марта одно из самых влиятельных в мире изданий Time разместило слова Владимира Зеленского на украинском языке "Життя переможе смерть, а світ – темряву".

The New Yorker показал скетч "Следы путина". Любопытно, что иллюстрацию создали буквально за день до полномасштабного вторжения.

На первых полосах итальянского СМИ Vanity Fair Іtalia было фото Владимира Зеленского.

Изображали на обложках и пострадавших из-за войны украинцев.

Украина на обложках мировых изданий / Фото СМИ