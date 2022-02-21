Обманутые пешки и срежиссированный фарс: что на самом деле происходит в оккупированном Луганске

Новостей много, и они все почему-то грустные. Эвакуация. Мобилизация. Парализация. Хотя, пожалуй, в рифму есть и более оптимистичные слова. Далее читайте в эксклюзивном блоге для 24 канала.

"Спасение" по заказу убийц

Хотя, если жить дома и не выходить, не включать новости и не смотреть ленту новостей в интернете, жизнь покажется совершенно такой же, как и до всех этих существительных женского рода.

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Что меня поразило – пустили поезд в Россию. И на нем даже якобы забрали 750 человек. Правда, фото садящихся в поезд не было нигде, как и уведомления о возможности уехать ним, что ставит под сомнение факт перемещения эвакуированных железной дорогой, о чем сразу же написали пользователи социальных сетей.

И эта новость вызывала скорее уныние. Выходит, поезда были на ходу? И что мешало пустить их по относительному миру, а не во зло Украине с этой экстренной эвакуацией? И почему все вызывает сомнение – и сам факт существования поезда, и наличие желающих?

Все вызывает вопросы. Почему начали эвакуировать так быстро? Почему, пока мы приходили в себя от внезапных новостей, первые желающие уже ехали в Ростов? Неужели им понадобился всего час на собрание? Или их страх и здравый смысл мобилизовали их настолько быстро?

Все мои друзья обзванивали друг друга: "Ты едешь?". А эти люди за час после новости об эвакуации не только собрали все необходимое, но и добрались к первым автобусам. Это удивительно.

Людей смущает, что эвакуация нескольких сотен статистов произошла слишком быстро / Фото "Телеграфа"

Операция "психоз"

И в этой истории удивляет все – общая принудительная мобилизация (а как же произошло без нее в 2014 году?), тысячи перемещенных в Россию (когда успели?), показательная эвакуация психоневрологических диспансеров (это страшно) и пациентов больниц по линии разграничения. Все так быстро, будто все инстанции только и ждали эту команду, чтобы запустить процесс – и приказы уже были подготовлены и лежали заготовками в ксероксах.

Ты оказался обманутой пешкой. Днем покупал билеты в цирк вместе с толпой таких же. Смотрел, что показывают в кино. В магазине шутил с покупателями. И никто, никто ничего не знал. Не спешил паковать теплые вещи или делать ксерокопии для выезда в Таганрог (с собой иметь обязательно два экземпляра).

А потом стало страшно, что знаешь, как это может быть. И ответственность за твою семью лежит на тебе. И только тебе принимать правильное решение.

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Утром в субботу подгоняли учителей школ забирать документы детей и подавать в списки тех, кто хочет уехать от школы в Россию. И это снова деморализовало. Ты не собирался ехать, но если об этом говорят все и везде?

И еще одна мысль пугала. Дома нет необходимых запасов. Нет круп, растительного масла. Как быть? Утром бежать покупать? Или наоборот сидеть дома? Или вообще стоит поехать первым конем вместе со стариками (едут именно они)? Но все вместе напоминает хорошо срежиссированный фарс и постановку. А ты оказался статистом без слов, импровизирующим по ходу пьесы, но от импровизации смысл постановки не меняется.

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