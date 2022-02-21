"Порятунок" на замовлення убивць

Хоча, якщо жити вдома і не виходити, не вмикати новини і не дивитися стрічку новин в інтернеті, життя здасться зовсім таким самим, як і до всіх цих іменників жіночого роду.

До теми Луганськ став схожим на пляшку пива, покинуту на лаві

Що мене вразило – пустили потяг до Росії. І на ньому навіть нібито забрали 750 людей. Щоправда, фото тих, хто сідає в потяг, не було ніде, як і сповіщення про можливість виїхати ним, що ставить під сумнів факт переміщення евакуйованих залізницею, про що відразу ж написали користувачі соціальних мереж.

І ця новина викликала радше смуток. Виходить, потяги були на ходу? І що заважало пустити їх по відносному миру, а не на зло Україні з цією екстреною евакуацією? І чому все викликає сумнів – і сам факт існування потяга, і наявність охочих?

Все викликає запитання. Чому почали евакуювати так швидко? Чому, поки ми приходили до тями від раптових новин, перші охочі вже їхали в Ростов? Невже їм знадобилася всього година на збори? Чи їхній страх і здоровий глузд мобілізували їх настільки швидко?

Всі мої друзі обдзвонювали один одного: "Ти їдеш?". А ці люди за першу годину після новини про евакуацію не лише зібрали все необхідне, але й дісталися перших автобусів. Це дивовижно.



Людей бентежить, що евакуація кількох сотень статистів відбулася надто швидко / Фото "Телеграфу"

Операція "психоз"

І в цій історії дивує все – загальна примусова мобілізація (а як же минулося без неї у 2014 році?), тисячі переміщених до Росії (коли встигли?), показова евакуація психоневрологічних диспансерів (це страшно) та пацієнтів лікарень з лінії розмежування. Все так швидко, ніби всі інстанції тільки й чекали на цю команду, щоб запустити процес – і накази були вже підготовлені й лежали заготовками у ксероксах.

Ти виявився обдуреним пішаком. Вдень купував квитки в цирк разом із натовпом таких самих. Дивився, що показують у кіно. У магазині жартував із покупцями. І ніхто, ніхто, нічого не знав. Не поспішав пакувати теплі речі або робити ксерокопії для виїзду до Таганрога (зі собою мати неодмінно два екземпляри).

А потім стало страшно від того, що знаєш, як це може бути. І відповідальність за твою сім'ю лежить на тобі. І лише тобі ухвалювати правильне рішення.

Важливо Йдеться не лише про Україну – Путіну потрібно значно більше

Вранці в суботу підганяли вчителі шкіл забирати документи дітей і подаватися до списків тих, хто хоче поїхати від школи до Росії. І це знову деморалізувало. Ти не планував їхати, але якщо про це говорять всі й скрізь?

І ще одна думка лякала. Вдома немає необхідних запасів. Немає круп, олії. Як бути? Зранку бігти купувати? Чи, може, навпаки сидіти вдома? Чи взагалі варто поїхати першим конем разом зі старими (їдуть саме вони)? Але все разом нагадує добре зрежисований фарс та постановку. А ти виявився статистом без слів, який імпровізує по ходу п'єси, але від його імпровізації сенс постановки не змінюється.

Актуально – російські окупанти обстріляли із важкого озброєння Луганськ: дивіться відео