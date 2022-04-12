Обманывал людей, которые пытались эвакуироваться: харьковчанину сообщили о подозрении

К сожалению, даже в такой сложный период, который сейчас переживает Украина, достаточно бессовестных людей. Они умудряются обманывать людей, желающих эвакуироваться.

Такой случай был зафиксирован и в Харьковской области. Местный извещен о подозрении по факту мошенничества.

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По какой схеме работал

По данным следствия, с 24 февраля по 10 апреля 2022 года мужчина искал в мессенджерах объявления от граждан, искавших перевозчиков. Затем представлялся волонтером и предлагал помощь, в частности, вывоз со временно оккупированных территорий.

Вознаграждение – деньги на топливо. За свои услуги мошенник просил предоплату на банковскую карту, после чего исчезал.

В настоящее время установлено больше 10 потерпевших, которые перечислили ему свыше 230 тысяч гривен.

Пока к подозреваемому применена мера пресечения – содержание под стражей.

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