В Абу-Даби обсуждали возможность обмена "1000 на 1000" или "1500 на 1500", – Зеленский

Во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби проходили переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США. Во время встречи подняли вопрос масштабного обмена пленными.

Речь идет о формате "1000 на 1000" или "1500 на 1500". Об этом заявил президент Украины во время пресс-конференции.

Что известно о возможном обмене?

Дипломатические консультации с участием посредников из США сосредоточились на гуманитарном треке. Американские представители непосредственно передадут наработанную повестку дня российской стороне во время визита в Москву.

Украинская сторона рассматривает увольнение людей как один из базовых шагов в рамках переговорного процесса. Обсуждение обмена пленными стало одним из главных вопросов в ходе консультаций в ОАЭ.

Сегодня обсудили возможность обмена. Хотят сделать 1000 на 1000, может 1500 на 1500… короче, какой-нибудь большой обмен,

– рассказал Зеленский.

Американская делегация взяла на себя дальнейшую коммуникацию с Кремлем по поводу практического воплощения договоренностей. Течение последующих этапов будет зависеть от готовности России согласиться на предложенную адженду.

Напомним, ранее мы писали, что на 10–11 ноября в Абу-Даби запланирована консультации на рабочем уровне с участием представителей Украины, России и США. Главными темами консультаций называли вопросы деэскалации, гуманитарные инициативы и послевоенную безопасность. В то же время, Москва не собиралась обсуждать вопрос прекращения огня.

Отметим, что перед началом встречи украинская сторона скоординировала позиции с международными партнерами и заблаговременно направила США предложения относительно ожидаемых результатов.