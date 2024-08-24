"Родной наш флаг": военные чудом сохранили шеврон в плену россиян

Военные, которых удалось вернуть домой во время обмена пленными 24 августа, привезли с собой сине-желтый флажок, который они просто чудом сохранили в плену.

На видео, которые распространил Координационный штаб, военные делятся эмоциями и до сих пор не верят, что вернулись домой.

Смотрите также "С Днем Независимости Украины": щемящее поздравление от освобожденных из плена Героев

Защитники рассказали, что им удалось сохранить шевроны с флагом Украины. Кто-то прятал флаг в рукаве, кто-то в кармане.

"Для чего его там оставлять? Привез родненький наш флаг домой, в Украину", – рассказал военный.

Военные сохранили флаг-шеврон в плену: видео

Бойцы напомнили, что другие их собратья остались в российском плену, и просят также вернуть их.

Главное об обмене

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, все спасенные из плена – военнослужащие-срочники. Среди них те, кто попал в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Удалось освободить 9 незаконно осужденных украинских военных, а также моряков, 3 пограничников и 82 защитники Мариуполя, из которых полсотни защищали "Азовсталь".

Также домой вернулись 6 нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, которые защищали Киевскую, Донецкую области, Херсонскую и Луганскую.