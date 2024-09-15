Для Украины – это козырь, – Ступак объяснил последние заявления Апти Алаудинова

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что Украина может оставить себе пленных кадыровцев, поскольку те, по его словам, не заслуживают жизни. В своем видеообращении он выглядел разъяренным и сказал, что бойцов, которые сдались в плен, для него больше не существует.

Можно предположить, что такое заявление является правдой и оно сопоставимо с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что теперь возникает очень "интересная" ситуация.

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К чему может привести заявление Алаудинова

Стоит понимать, что именно Кадыров является правителем Чечни. Он определяет, что будет с кадыровцами, чеченцами, решает их судьбу. Поэтому если признать, что слова Алаудинова синхронизированы с позицией Кадырова, то развеивается один из самых больших мифов.

Мы множество раз слышали, что первыми меняют именно кадыровцев, попавших в плен. Но теперь получается, что их, возможно, и не меняли, если такая реакция. Это дает большие аргументы для Сил обороны,

– отметил Иван Ступак.

Теперь можно сказать пленным кадыровцам, что их дома не ждут. А даже если им удастся вернуться в Чечню, то там бойцов могут осудить или даже казнить. Так что, едва ли не лучшим вариантом будет присоединиться к добровольческим формированиям Северного Кавказа, которые воюют на стороне Украины.

"Я думаю, что для Украины – это если не подарок, то большой козырь", – Иван Ступак.

Почему решили отказаться от своих пленных

Тезис "своих не бросаем" уже давно разбился вдребезги. Стоит вспомнить, что когда-то Алаудинов вообще отрицал, что кадыровцы попадают в плен. Впоследствии появилось видео, на котором он подтверждал, что некоторые такие случаи все-таки были.

Я могу предположить, что количество пленных настолько велика, что их нельзя прятать, говорить, что есть только 2 – 3 случаев. Возможно, счет пошел на несколько десятков,

– предположил бывший сотрудник СБУ.

Вероятно, тогда могло быть принято решение, что бойцы вообще не нужны, ведь они трусы, поэтому и озвучили такое заявление. Для Украины это действительно большой козырь, ведь этих людей можно привлекать к добровольческим формированиям.

"Я понимаю, что несколько десятков пленных не изменят ситуацию, но для Вооруженных Сил Украины появилось большое количество опций", – подытожил Иван Ступак.