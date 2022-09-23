Как любимец путина разрушил его мечты о параде на Крещатике

Почему автократии проигывают? Потому что умные и откровенные, докладывающие объективно, в руководящих звеньях автократов долго не живут. Чем дольше правит диктатор, тем меньше в окружении адекватных и больше лжецов, замыливающих глаза.

Почему путин прогорел с медведчуком

Вот медведчук для путина был идеальным слугой: "Что там в Украине, виктор владимирович? – Все прекрасно, владимир владимирович, все ждут вашего прихода и освобождения от бандеровцев! В одном Киеве у нас стопиццот агентов только ждут сигнала!".

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путин слушает и приказывает вместо патронов брать парадную форму для марша по Крещатику. Но его ждет облом. Потому что агент медведчук – нормальный приспособленец и докладывал то, что диктатор хотел слышать, а не то, что есть на самом деле. И такие сейчас в окружении путина – все.

Бикфордов шнур "референдумов"

Итак, "референдум". "Референдумы" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также на огрызках Херсонской и Запорожской областей. Из-за нехватки адекватных у путина уже дупля не отбивают, зачем придумали "референдумы" и почему такой механизм используется политиками. Главная задача любых выборов и референдума, в том числе – это легитимность власти и ее решений.

Если человек проголосовал на "референдуме", значит, он тоже принял это решение. Если что-то пойдет не так, участник "референдума" не пойдет бунтовать, потому что чувствует свою причастность и ответственность. Поэтому на Западе так любят референдумы по острым вопросам. Это снимает ответственность с власти.

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Что делает путин на оккупированных территориях? Он организует "референдум", который никому не нужен и на который сгоняют по принуждению. Человек, которого заставят принять участие в таком "референдуме", не будет лояльным. Не воспримет решение "референдума" как собственное. Напротив, он будет убежден, что какие-то чудовища украли его голос, чтобы делать что-то такое, на что он не подписывался.

Вместо доверия и лояльности он получит недоверие и сопротивление. Это все, что вы должны знать о "референдумах" обизян, кроме того, что они сдохнут, а мы победим.

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